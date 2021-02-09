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вторник, 09 февраля 2021 17:42

Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
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Американская модель 28-летняя Лина Перез поделилась жаркой фотографией.

На снимке, опубликованном в Instagram, женщина пикантно позирует в дырявом платье. Ее наряд, который едва прикрывает голое тело, украшен серебристыми звездами.

"Все еще пытаюсь понять, куда я могу надеть это платье", - подписала пикантное фото звезда.

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Подписчики в комментариях выразили восхищение аппетитными прелестями Перез.

Модель публикует соблазнительные снимки
Фото: instagram.com/lynaritaa
Модель публикует соблазнительные снимки
Модель публикует соблазнительные снимки
Модель публикует соблазнительные снимки
Модель публикует соблазнительные снимки

Лина Перез - модель бикини и нижнего белья - родом из американского Майами. Она стала популярной благодаря Instagram, где и публиковала кадры с эротических фотосессий. За ее аккаунтом следят более 6,2 млн подписчиков.

Перез мечтала о модельной карьере с 14 лет. Впервые она приняла участие в фотосессии для ее друга-фотографа. Съемочный процесс настолько ее очаровал, что женщина уволилась и начала работать моделью. После того, как Перес появилась на обложке журнала Playboy, ее популярность резко возросла. Модель снимается в рекламных кампаниях бикини и нижнего белья, а также регулярно радует поклонников пикантными фото в Instagram.

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