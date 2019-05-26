Звезда "Игры престолов" изменила образ

Актриса впервые появилась на публике с новой прической в четверг в Лондоне. Фото: соцсети

Софи Тернер, известная по роли Санси Старк в сериале "Игра престолов" превратилась в блондинку.

Ее стилист Кристиан Вуд опубликовал фото с новым образом звезды в своем Instagram.

В течение всех восьми сезонов актриса Софи Тернер имела рыжие волосы. После завершения 8-летнего проекта актриса изменила образ: теперь она блондинка.

По данным Daily Mail, актриса впервые появилась на публике с новой прической в ​​четверг в Лондоне. Она отправилась на съемки шоу Грэма Нортона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Игры престолов" вышла замуж

Британская актриса Софи Тернер высказалась по поводу завершения "Игры престолов" в своем Instagram.