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воскресенье, 26 мая 2019 12:15

Звезда "Игры престолов" изменила образ

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Звезда &quot;Игры престолов&quot; изменила образ
Актриса впервые появилась на публике с новой прической в четверг в Лондоне. Фото: соцсети

Софи Тернер, известная по роли Санси Старк в сериале "Игра престолов" превратилась в блондинку.

Ее стилист Кристиан Вуд опубликовал фото с новым образом звезды в своем Instagram.

В течение всех восьми сезонов актриса Софи Тернер имела рыжие волосы. После завершения 8-летнего проекта актриса изменила образ: теперь она блондинка.

По данным Daily Mail, актриса впервые появилась на публике с новой прической в ​​четверг в Лондоне. Она отправилась на съемки шоу Грэма Нортона.

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Британская актриса Софи Тернер высказалась по поводу завершения "Игры престолов" в своем Instagram.

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