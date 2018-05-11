 
Ексклюзивы
1/5
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1468
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2844
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50597
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1440
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3231
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7488
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2034
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1161
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7425
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11790
Фото
Все фото
26
4
8
8
24
Звезда &quot;Игры престолов&quot; Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере
&quot;Самая красивая девочка&quot; ослепила в платье принцессы на красной дорожке Каннского кинофестиваля
"Самая красивая девочка" ослепила в платье принцессы на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Меган Маркл из воска пополнила коллекцию музея мадам Тюссо
Меган Маркл из воска пополнила коллекцию музея мадам Тюссо
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Видео
Все видео
Хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира
Хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира
Определился победитель "Голоса страны-8"
Определился победитель "Голоса страны-8"
"Как живая" - восковую Меланью Трамп установили в известном музее
"Как живая" - восковую Меланью Трамп установили в известном музее
Бейонсе упала на сцене: показали видео конфуза
Бейонсе упала на сцене: показали видео конфуза
"Музыка оставляет память, которую никто не может украсть" - мир вспоминает Avicii
"Музыка оставляет память, которую никто не может украсть" - мир вспоминает Avicii
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11790
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2340
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 7416
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6687
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 675
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 15:15

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере
26

  Комментировать

Эмилия Кларк и Вуди Харельсон на премьере
Фото: Reuters
Эмилия Кларк на премьере
Эмилия Кларк на премьере
Тенди Ньютон на премьере
Эмилия Кларк на премьере

В Голливуде состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story).

На красной ковровой дорожке были исполнители главных ролей: Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон, Пол Беттани, Вуди Харрельсон.

31-летняя Эмилия Кларк выбрала длинное красное платье с белыми цветами от Valentino. 45-летняя Тэнди Ньютон пришла на премьеру фильма в полупрозрачном черном платье с серебристыми пайетками, которое подчеркнуло ее великолепную фигуру и длинные стройные ноги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самая красивая девочка" ослепила в платье принцессы на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Вчера на 71-м Каннском кинофестивале режиссер Кристоф Оноре представил свой новый фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег" (Plaire, aimer et courir vite).

На показ пришла бывшая жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд и многие другие голливудские актеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 140613
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 125524
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 8 Просмотров: 124821
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 114359
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 100271
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
10
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
8
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 25166
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua