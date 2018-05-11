Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере

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В Голливуде состоялась премьера фильма Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story).

На красной ковровой дорожке были исполнители главных ролей: Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон, Пол Беттани, Вуди Харрельсон.

31-летняя Эмилия Кларк выбрала длинное красное платье с белыми цветами от Valentino. 45-летняя Тэнди Ньютон пришла на премьеру фильма в полупрозрачном черном платье с серебристыми пайетками, которое подчеркнуло ее великолепную фигуру и длинные стройные ноги.

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Вчера на 71-м Каннском кинофестивале режиссер Кристоф Оноре представил свой новый фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег" (Plaire, aimer et courir vite). На показ пришла бывшая жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд и многие другие голливудские актеры.