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вторник, 14 мая 2019 13:18

Звезда "Голодных игр" выходит замуж
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Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Фото: www.usatoday.com
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая сыграла главную роль в "Голодных играх", выходит замуж за директора художественной галереи Кука Марони.

Нежный образ невесты стилисты запостили в Instagram, сообщило USA Today.

Лоуренс одета в длинное шифоновое платье с глубоким декольте. Оно обошлось актрисе в $2300. Волосы звезды собраны в небрежный пучок.

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"Мы слишком счастливы и взволнованы помолвкой Дженнифер", - поделился один из стилистов.

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Публикация от @jillandjordan

28-летняя Дженнифер Лоуренс начала встречать с 33-летним Куком Марони в июне 2018 года. Пара редко встречалась публично, потому что Лоурен не хотела делиться личной жизнью с прессой.

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