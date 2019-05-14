Звезда "Голодных игр" выходит замуж

Фото: www.usatoday.com

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая сыграла главную роль в "Голодных играх", выходит замуж за директора художественной галереи Кука Марони.

Нежный образ невесты стилисты запостили в Instagram, сообщило USA Today.

Лоуренс одета в длинное шифоновое платье с глубоким декольте. Оно обошлось актрисе в $2300. Волосы звезды собраны в небрежный пучок.

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"Мы слишком счастливы и взволнованы помолвкой Дженнифер", - поделился один из стилистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @jillandjordan 13 Май 2019 в 10:24 PDT

28-летняя Дженнифер Лоуренс начала встречать с 33-летним Куком Марони в июне 2018 года. Пара редко встречалась публично, потому что Лоурен не хотела делиться личной жизнью с прессой.