Звезда "Фантастических зверей" показал мускулистое тело без футболки

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Звезду "Фантастических зверей" 43-летнего Колина Фаррелла поймали во время частной тренировки в Лос-Анджелесе. Туда прилетел, чтобы отдохнуть в перерыве съемок нового фильма "Вояжер", что снимается в Румынии.

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Актер занимался в серых шортах и грубых ботинках без футболки. Поэтому фанаты могли наблюдать мускулистое тело Фаррелла, ведь он серьезно занялся наращиванием мышц.

Знаменитость отжимался, поднимал гантели и носил тяжелый круг.

Американский актер Джефф Бриджес сыграет в сериале "Старый", который снимут по роману Томаса Перри. Будет выходить на телеканале FX, США.