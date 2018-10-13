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суббота, 13 октября 2018 18:16

Звезда 90-х впервые даст сольный концерт в Украине

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Автор: Reddit
  Coolio впервые даст сольный концерт в Украине
Coolio впервые даст сольный концерт в Украине

Один из самых ярких звезд 90-х годов Coolio, даст свой первый сольный концерт в Киеве.

Coolio приедет 16 октября. Концерт рэпера состоится в Caribbean Club Concert Hall, пишет znaj.

Музыкант привезет в Украину свои хиты.

Его альбом Gangsta's Paradise знают по всему миру. Эта пластинка считается классикой гангста-рэпа. Одноименный трек прозвучал в фильме "Опасные умы", занял первое место в 13 странах, стал самым синглом года в США и был удостоен Grammy за лучшее сольное рэп-исполнение. Это был первый рэп-трек в истории, занявший первое место в британских чартах.

Большой успех сингла был первым признаком того, что гангстерский рэп приобретает популярность за пределами США. Также песня Gangsta's Paradise в 2015 году была использована в трейлере игры Need for Speed.

За всю свою карьеру Coolio собрал 6 номинаций Grammy, 6 номинаций MTV Video Music Awards (из которых в 3-х номинациях стал победителем), а также два раза номинирован на American Music Awards.

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В Киеве состоится концерт с участием Купер Филипп и Чез Масон (USA). Музыканты выступят 13 октября во Caribbean Club.

Купер сотрудничала с Tom Jones, Eric Benét, Dave Koz. Ее песни исполняли лауреаты премии Grammy, такие как Take 6, Jane Monheit

Она является лауреатом более 60 музыкальных премий по всему миру.

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