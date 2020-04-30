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четверг, 30 апреля 2020 22:45

Журналиста в прямом эфире случайно разоблачили в измене

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Журналиста в прямом эфире случайно разоблачили в измене
Мужчина вел онлайн-диалог, не подозревая, что видео станет вирусным в сети https://twitter.com/alfonsomerlos

Испанский телеведущий Альфонсо Мерлос вел онлайн-трансляцию из собственного дома и приобрёл позорную славу из-за голой подруги и измены.

Пока человек вел диалог с другим ведущим на канале Estado de Alarma, позади зрители увидели почти обнаженную девушку, пишет Радио Максимум.

Подруга Альфонсо занималась своими делами и не заметила, что попала в кадр. Голой девушкой на фоне оказалась его коллега Алексия Ривас.

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Официальная подруга Альфонсо Марта Лопес узнала об измене из интернета, где эфир 18+ приобрел вирусного распространения.

Когда изменяет любимый человек, часто хочется отомстить в ответ. Некоторые люди делают это изобретательно. Интернет-ресурс BoredPanda сделал подборку таких историй, пишет Daily Mail. Один из пользователей, которому изменилаа девушка, прикрепил записку к крышке унитаза. Адресовал ее своему сопернику. "Мы всю ночь занимались любовью с этой цыпочкой. А утром она сказала, что у нее есть другой. Братуха, извини, что пишу тебе таким образом. Но представь себя на моем месте", – написал парень. Другой мужчина послал своей изменившей половине поздравительную открытку с неожиданным текстом: "Теперь ты одна. Можешь не беспокоиться, что я узнаю о твоих эротических смсках Майклу, свидании с Джаредом или завтрашних паре коктейлей с Хайди (зачеркнуто) Дереком". В открытку вложил ключи от квартиры.

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