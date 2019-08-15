Зрителям не понравился "новый" Зеленский

Участник студии "95 Квартал" Юрий Великий впервые на концерте в Одессе пародировал президента Украины Владимира Зеленского.
Многие поклонники "Квартала" отметили, что артист не очень похож на Зеленского.
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Зеленский и Меркель. Совсем скоро эфир) #зеленский #меркель #95квартал #юрийвеликий
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Ловите спойлер) #юрийвеликий #ключевоеслововеликий #95квартал #зеленский #пародия #юмор
"Юрий, вы супер, вы большой умничка! То, что вы делаете - бомба. Просто нереально", "Мне не понравилось. Голоса только примерно похожи, с натяжечкой. Ну и шарма вообще нет! Нет той изюминки, присущей только Зеленскому! В общем, третий сорт - не брак", "Ну такое что-то. Кроме голоса, ничего общего с Зеленским нету. Кошмар", "Юрий, вы молодчина!" - пишут люди.
Актер и юморист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал кандидата, который, вероятно, заменит Владимира Зеленского. К творческой команде "Вечернего квартала" присоединится бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.
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