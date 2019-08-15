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четверг, 15 августа 2019 09:22

Зрителям не понравился "новый" Зеленский

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  Юрий Великий на концерте в Одессе. ФОТО: instagram.com/yuri_velikiy/
Юрий Великий на концерте в Одессе. ФОТО: instagram.com/yuri_velikiy/

Участник студии "95 Квартал" Юрий Великий впервые на концерте в Одессе пародировал президента Украины Владимира Зеленского.

Многие поклонники "Квартала" отметили, что артист не очень похож на Зеленского.

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Зеленский и Меркель. Совсем скоро эфир) #зеленский #меркель #95квартал #юрийвеликий

Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy)

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Ловите спойлер) #юрийвеликий #ключевоеслововеликий #95квартал #зеленский #пародия #юмор

Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy)

"Юрий, вы супер, вы большой умничка! То, что вы делаете - бомба. Просто нереально", "Мне не понравилось. Голоса только примерно похожи, с натяжечкой. Ну и шарма вообще нет! Нет той изюминки, присущей только Зеленскому! В общем, третий сорт - не брак", "Ну такое что-то. Кроме голоса, ничего общего с Зеленским нету. Кошмар", "Юрий, вы молодчина!" - пишут люди.

Актер и юморист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал кандидата, который, вероятно, заменит Владимира Зеленского. К творческой команде "Вечернего квартала" присоединится бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

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