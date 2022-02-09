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среда, 09 февраля 2022 09:37

"Золото" Никитюк в соблазнительном купальнике посветила стройными ножками в Таиланде
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Ведущая Леся Никитюк отправилась на зимние каникулы. Блогер сейчас отдыхает на Пхукете в Таиланде.

Звезда поделилась эффектными фото в Instagram.

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Никитюк показывает фанам, как гуляет по ночному городу, пробует местную еду и загорает на пляжах. Она показала кадры, на которых позировала на пляже у пальмы. Звезда предстала перед камерой в золотистом купальнике от Bikki Swimwear стоимостью $215. Ведущая дополнила образ черной цепочкой на шее. Она распустила волосы и сделала легкий макияж.

"Боже, а что это блестит на Пхукете? А это я! Я – золото", – написала Никитюк под фото.

Леся Никитюк отправилась на зимние каникулы
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Звезда отдыхает в Таиланде
Новые фото Леси Никитюк собрали за несколько часов более 100 тысяч лайков и множество комментариев от других знаменитостей и поклонников
Никитюк показывает фанам, как гуляет по ночному городу, пробует местную еду и загорает на пляжах
Леся Никитюк

Телеведущая и блогер 34-летняя Леся Никитюк раскрыла, на чем готова экономить. Призналась, что остаться без высокого заработка не боится. По словам ведущей "Нового канала", она знает, что может справиться в любой ситуации.

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Дата
09
февраля

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