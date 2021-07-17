Злата Огневич показала подтянутое тело в новом клипе

Фото: Instagram.com /zlata.ognevich

Певица и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выпустила клип на песню "Мой навсегда".

Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мой навсегда" - этo новая история моей жизни. Я закрываю страницы прошлого, и начинаю все с чистого листа, новый раздел своей любовной истории", - написала Огневич.

В видео Злата показывает себя в сексуальном купальнике, щеголяя роскошной фигурой.

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Украинская певица и главная героиня второго сезона проекту "Холостячка" Злата Огневич в который раз обнародовала провокационное фото. Она предстала перед камерой в миниплатье и обольстительно выпятила язык. Новую фотографию она опубликовала в Instagram. Она позировала перед камерой на фоне белой стены в чрезвычайно сексуальном наряде.