 
Ексклюзивы
1/5
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 297
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 504
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 351
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 2457
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1206
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 4266
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 666
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 162
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 738
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 837
Фото
Все фото
4
6
5
2
6
Злата Огневич показала подтянутое тело в новом клипе
Злата Огневич показала подтянутое тело в новом клипе
Внезапно и навсегда: &quot;холостячка&quot; Мишина объявила о разрыве с Эллертом
Внезапно и навсегда: "холостячка" Мишина объявила о разрыве с Эллертом
Невеста Роналду впечатлила сексуальным образом на Каннском кинофестивале
Невеста Роналду впечатлила сексуальным образом на Каннском кинофестивале
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
Видео
Все видео
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 684
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2043
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 585
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 666
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 270
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
суббота, 17 июля 2021 23:46

Злата Огневич показала подтянутое тело в новом клипе
4

  Комментировать

Певица Злата Огневич показала стройную фигуру в купальнике в новом клипе
Фото: Instagram.com /zlata.ognevich
Певица Злата Огневич показала стройную фигуру в купальнике в новом клипе
Певица Злата Огневич показала стройную фигуру в купальнике в новом клипе
Певица Злата Огневич показала стройную фигуру в купальнике в новом клипе

Певица и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выпустила клип на песню "Мой навсегда".

Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мой навсегда" - этo новая история моей жизни. Я закрываю страницы прошлого, и начинаю все с чистого листа, новый раздел своей любовной истории", - написала Огневич.

В видео Злата показывает себя в сексуальном купальнике, щеголяя роскошной фигурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невеста Роналду впечатлила сексуальным образом на Каннском кинофестивале

Украинская певица и главная героиня второго сезона проекту "Холостячка" Злата Огневич в который раз обнародовала провокационное фото. Она предстала перед камерой в миниплатье и обольстительно выпятила язык. Новую фотографию она опубликовала в Instagram. Она позировала перед камерой на фоне белой стены в чрезвычайно сексуальном наряде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Злата Огневич показала подтянутое тело в новом клипе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
 Просмотров: 16407
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 8703
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
2
 Просмотров: 8541
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
 Просмотров: 8415
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
6
 Просмотров: 7930
Знаменитости
Внезапно и навсегда: "холостячка" Мишина объявила о разрыве с Эллертом
Внезапно и навсегда: "холостячка" Мишина объявила о разрыве с Эллертом
6
 1 Просмотров: 1269
Невеста Роналду впечатлила сексуальным образом на Каннском кинофестивале
Невеста Роналду впечатлила сексуальным образом на Каннском кинофестивале
5
 Просмотров: 1503
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
2
 Просмотров: 8541
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
6
 Просмотров: 7930
Славе Каминской - 37: самые жаркие образы певицы
Славе Каминской - 37: самые жаркие образы певицы
9
 Просмотров: 2475
Больше всего комментируют
4
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
3
"Как жить, если не перевариваешь украинский?" - очередная горе-блогерша захотела "славы"
3
Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ
3
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
1
Внимание на наказаниях акцентируют враги языкового закона
Голосов: 43310
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть