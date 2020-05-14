Жену Монатика подозревают в беременности

Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ирину Демичеву, жену певца Димы Монатика, подозревают в ожидании еще одного малыша. Фанов смутили новые фото жены певца.

Ведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram-Stories несколько фото, где она позирует с любимой Дмитрия.

Фигура Ирины действительно изменилась за период карантина.

Девушки встретились на автостоянке, соблюдая карантинные требования.

Никитюк надела светлые брюки и кофточку, тренч и бежевые туфли. Ирина же была одета в объемный костюм голубого цвета, удобные кроссовки и пальто кофейного оттенка. Пользователи сети обратили внимание на значительно округлившийся животик жены Монатика.

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Фото с этой встречи появились и у Демичевой в Instagram. Фаны множество раз поинтересовались, не беременна ли она.

Шоумен Дмитрий Монатик показал поклонникам фото с сыновьями Даниилом и Платоном. Музыкант долго скрывал личную жизнь от посторонних. Фотографии певец опубликовал в Іnstagram. Дмитрий назвал сыновей любимыми посетителями и гостями музыкальной студии. Монатик с сыновьями сидит на диване. Мальчики с интересом рассматривают отцовские награды на стеллажах.