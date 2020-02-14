"Женщина - это лицо мужчины" - Екатерина Кухар рассказала о любви

Фото: предоставила Екатерина Кухар

В день всех влюбленных известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар рассказала о своих наблюдениях о любви, а также какой приятный сюрприз для нее сделал муж Александр Стоянов, который остался во Франции на гастролях, пока Екатерина журит в Берлин на международном конкурсе "Tanzolymp".

Екатерина Кухар в своем instagram написала:

"Happy Valentine's Day! Как необычная женщина я решила сделать своему мужу "подарок" в День Святого Валентина и улетела от него в Берлин. По приезду в отель открываю чемодан, а там лежит сюрприз от Саши — коробка конфет.

И раз в воздухе витает любовь, хочу поделиться своими наблюдениями о самом прекрасном чувстве.

Женщина — это лицо мужчины! Он должен вами гордиться.

Женщина никогда не должна забывать, что муж, даже с 20 летним стажем, в первую очередь не только близкий родственник, а мужчина! И он хочет видеть возле себя желанную женщину — любовницу, а не только союзника и мать его детей.

Спустя 10 и 20 лет желательно оставаться для мужа океаном: иногда тихим, иногда бушующим, манящим и меняющимся, а не болотом в ряске.

Женщина должна быть не просто любимой, а необходимой, как воздух.

Если ваш мужчина не умеет "считывать" информацию о ваших эмоциях и внутреннем состоянии по выражению вашего лица и взгляду, значит это не ваш мужчина

Любовь для меня — это не процесс принятия, но и умение отдавать и считывать язык любви мужчины, - откровенничает прима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Екатерина Кухар впервые показала дочь

Екатерина Кухар уверена, что сердце в первую очередь должно быть полно любви к себе. "И только тогда вам удастся обрести истинное чувство по отношению друг к другу!" - говорит балерина.

В День всех влюбленных представителей политикума изобразили на картинках-валентинках. Фотоколлажи опубликовали "Факты". Картинки оказались достаточно комичными.