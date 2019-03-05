Женился на 10-летнем: появились скандальные подробности интимной жизни Майкла Джексона

Майкл Джексон и Джеймс Сейфчак Фото: Daily Mail

Вскрылись новые скандальные подробности о личной жизни поп-короля Майкла Джексона, которого обвиняли в растлении несовершеннолетних.

Джеймс Сейфчак рассказал, что в свои 10 лет имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже находился с ним в фиктивном браке", пишет Daily Mail.

Накануне показа скандального документального фильма HBO о короля поп-музыки Майкла Джексона "Оставляя Невеленд", в сети стали появляться фрагменты ленты. Джеймс Сейфчак рассказал о событиях 30-летней давности, подчеркнув, что Джексон предложил ему "жениться" и даже подарил кольцо с бриллиантами в обмен на секс. "Свадебная церемония" прошла прямо в спальню певца.

"Тогда мне очень нравились ювелирные украшения, а он воспользовался этим. Он сказал, что мне нужно дать ему немного незначительное, чтобы получить подарок. Несколько – это заняться с ним сексом. К тому моменту мы были знакомы около года", – рассказал Сейфчак.

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С Джексоном они познакомились на съемках рекламного ролика в 1987 году. Приставание со стороны знаменитого певца якобы начались уже через несколько месяцев. По словам пострадавшего, его и самого тянуло к певцу.

"Мы просто были влюблены друг в друга в тот момент. Когда его не было рядом, я думал о нем все время. Он звонил мне и звал на прогулку. Мы ходили по магазинам, веселились, несколько раз мы оставались на ночь в его "приюте" в Вествуде", – вспомнил Джеймс.

Приютом, как оказалось, была квартира Майкла Джексона в Лос-Анджелесе, где он бывал, когда давал интервью журналистам или работал на студии.

"Мы чувствовали себя как семейная пара. Я говорю так не случайно, потому что мы были женаты, пусть и фиктивно. Церемония проходила в спальне, мы дали друг другу обет, что навсегда связаны узами брака. Это было так круто! У нас даже были обручальные кольца с инкрустированными бриллиантами. Вообще он дарил мне много ювелирных украшений, в основном, это были кольца. Мы покупали их в ювелирных магазинах, делая вид, что это подарок для женщины", – подытожил мужчина.

Премьера скандального документального фильма о Майкле Джексоне под названием "Оставляя Невеленд" состоится 10 марта 2019 года.