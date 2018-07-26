Жених Шараповой не мог оторваться от ее аппетитных ягодиц на отдыхе

Теннисистка Мария Шарапова и ее жених Александр Гилкес отправились на отдых в Позитано.

Пара отдыхала в Италии перед US Open.

Теннисистка нарядилась в черное бикини, а ее любимый целовал ее аппетитные ягодицы у бассейна.

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Любимый Шараповой основатель онлайн-аукциона Paddle8.

Ранее модель Эмили Ратаковски отдохнула вместе с мужем в Майами. Пару видели на пляже вместе с друзьями. Эмили нарядилась в бикини Vulcan из своей коллекции купальников Inamorata. Купальник едва прикрывал интимные места Эмили.