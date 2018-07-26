Жених Шараповой не мог оторваться от ее аппетитных ягодиц на отдыхе

Теннисистка Мария Шарапова и ее жених Александр Гилкес отправились на отдых в Позитано.
Пара отдыхала в Италии перед US Open.
Теннисистка нарядилась в черное бикини, а ее любимый целовал ее аппетитные ягодицы у бассейна.
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Любимый Шараповой основатель онлайн-аукциона Paddle8.
Ранее модель Эмили Ратаковски отдохнула вместе с мужем в Майами.
Пару видели на пляже вместе с друзьями.
Эмили нарядилась в бикини Vulcan из своей коллекции купальников Inamorata. Купальник едва прикрывал интимные места Эмили.
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