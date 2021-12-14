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Зендая в &quot;паутинном&quot; платье, Баталон в рубашке с пальмами: как поражали звезды на премьере &quot;Человека-паука&quot;
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Зендая в "паутинном" платье, Баталон в рубашке с пальмами: как поражали звезды на премьере "Человека-паука"
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На вечер премьеры ленты "Человек-паук: Нет пути домой" пришли его главные звезды. Показ прошел 13 декабря в Лос-Анджелесе.

Актерский состав в ярких образах позировал перед камерами. В частности, по красной дорожке прошел британский исполнитель главной роли Том Холланд в Prada. Появился вместе с любимой в ленте и реальной жизни – Зендаей. Американская кинозвезда и модель восхитила "паутинным" нарядом от Valentino. Также посетил показ Джейкоб Баталон, сыгравший в ленте друга влюбленных. Американский актер позировал в красной рубашке с пальмами, белом жакете и черных брюках.

Премьеру поддержал и исполнитель роли Морбиуса – американский артист Джаред Лето. Британский актер Бенедикт Камбербетч, сыгравший Доктора Стрейнджа, приехал с женой Софи Хантер.

Как прошла премьера, смотрите в фото-подборке Gazeta.ua.

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На вечер премьеры ленты "Человек-паук: Нет пути домой" пришли ее главные звезды. Показ состоялся 13 декабря в Лос-Анджелесе
Фото: Reuters
Актриса Сторм Рейд
Актер Бенедикт Вонг
Актриса Мариса Томей
Актер Джаред Лето

Американские кинокомпании Sony Pictures и Marvel представили полноценный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

По сюжету, Питер Паркер с помощью Доктора Стрэнджа попытается изменить прошлое и заставить всех забыть, что именно он Человек-паук. Но на его пути возникнет множество препятствий.

Фантастический боевик "Человек-паук: Нет пути домой" является третьим фильмом о супергерое из комиксов издательства Marvel Comics и 27-й лентой киновселенной Marvel.

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Дата
14
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