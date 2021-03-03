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среда, 03 марта 2021 16:35

Жена Стэтхэма снялась полностью обнаженной
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Британская супермодель, жена Джейсона Стэтхэма, 33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли снялась обнаженной для издания Elle.

Кадрами соблазнительного фотосета поделились в Instagram журнала.

На обложке глянца бывшая "ангел" Victoria's Secret предстала в прозрачном белом топе и провокационных трусиках. На других фотографиях голая модель демонстрирует идеальную фигуру.

Фото: instagram.com/rosiehw

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Американская модель и актриса 29-летняя Эмили Ратаковски взволновала фанатов пикантными фотографиями, на которых показала круглый живот. На черно-белых снимках она предстала в Instagram полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.

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Дата
03
марта

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