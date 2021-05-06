Жена Остапчук похвасталась жаркими фото из Египта

Фото: instagram.com/kristygor

Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина поделилась откровенными фото с отдыха в Египте. Снимки опубликовала в Instagram.

"После этого отдыха у меня столько фото, что контент на пару недель организован. На этот раз мне почему-то было сложно, как никогда, позировать или найти время для фото. Но все же есть несколько классных кадров. Если вернуться в мою юность, то я обожала фотографироваться и позировать, а дальше с годами, это желание куда-то делось. Надо возвращать срочно! ", - написала Кристина.

Сначала она полетела на курорт без любимого. Телеведущий смог присоединиться к ней только через несколько дней.

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Украинский шоумен 36-летний Владимир Остапчук пожаловался на экс-жену 34-летнюю Елену Войченко. Бывшая жена ведущего против совместного воспитания детей и не выходит с ним на связь, рассказал он в InstaStories.