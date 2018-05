Жена известного футболиста примерила пиджак на голое тело

Жена известного футболиста Криса Смолингга, Сэм Кук, вышла на красной дорожке в откровенном образе.

Жена спортсмена оделась в пиджак на голое тело, дополнила образ брюками и босоножками.

Пара позировала фотографам на вручении премии Manchester United Player Of The Year Awards 2018 в Old Trafford Centre.

В этот вечер перед репортерами свои наряды демонстрировали и другие футболисты со своими вторыми половинками.

Ранее футболиста Лионель Месси в третий раз стал отцом "Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!", - написал Месси в соцсети, где опубликовал первую фотографию новорожденного малыша. Спортсмен даже в роддоме не смог отказаться от просмотра футбольного матча - вчера его клуб играл с "Малагой". И хотя форвард не смог принять участие во встрече, "Барселона" обыграла противника со счетом 2: 0. Месси назвал третьего сына в честь Чиро Пертуса, солиста группы Jauría.