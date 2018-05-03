Жена хореографа показала изящную фигуру, от которой отвести взгляд

Фото: instagram

Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилиана завораживает своей красотой пользователей соцсети.

Брюнетка с обольстительной и точеной фигурой не только охотно делится фотографиями в Instagram, но и рассказывает как достичь такого эфектного результата.

"Для себя придумала определенный фундамент красоты, которого стараюсь строго придерживаться. Уже более 10 лет регулярно посещаю спортзал. За исключением беременности. До 28 недели занималась, после и до конца срока ходила только в бассейн. Он очень помогал бороться с отеками и разгружал спину. Если нет возможности ходить в зал, нужно просто двигаться. Заниматься дома. Есть куча примеров в интернете как это делать. Было бы только желание. Еще правильное питание и обязательно - режим сна", - делится советами красавица.

Gazeta.ua предлагает подбор фото жены танцовщика, которые идеально подчеркивают прелести Лилианы.

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