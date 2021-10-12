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вторник, 12 октября 2021 16:43

Жена "холостяка" призналась, что их брак в "зоне турбулентности"
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Победительница "Холостяка-9" и блогер Даша Квиткова откровенно поделилась, что у них с мужем Никитой Добрыниным сейчас сложный период. Она призналась, что рождение первенца стало испытанием для отношений.

Молодые родители сейчас переживают "зону турбулентности", как сообщила женщина в InstaStories.

"Мы попали в зону турбулентности. Но расставаться никто не хочет. Мы любим друг друга. Поэтому учимся снова слушать и слышать, понимать. Рождение ребенка - это проверка отношений на прочность и сплоченность. С конфликтами сталкиваются все без исключения. Но пройти этот кризисный этап и выйти из него на новый уровень отношений удается не всем", - рассказала она.

Поэтому пара решила устроить путешествие для двоих.

Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова откровенно поделилась, что у нее с мужем Никитой Добрыниным сейчас сложный период
Фото: instagram.com/kvittkova
Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова откровенно поделилась, что у нее с мужем Никитой Добрыниным сейчас сложный период
Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова откровенно поделилась, что у нее с мужем Никитой Добрыниным сейчас сложный период
Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова откровенно поделилась, что у нее с мужем Никитой Добрыниным сейчас сложный период
Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова откровенно поделилась, что у нее с мужем Никитой Добрыниным сейчас сложный период

"Основная наша проблема: нам не хватало времени на себя и друг друга", - добавила Квиткова.

Также подчеркнула, что они лучшие родители для сына.

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"Ему лучше, когда мать и отец вместе, спокойные и любят друг друга. Чем те, которые постоянно ссорятся, кричат ​​и нервничают", - написала женщина.

В январе Квиткова с Добрыниным объявили, что ждут первенца. 13 июля блогер родила сына Льва.

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12
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