Жена футболиста выставила вагину на аукцион. Стартовая цена $1000

Жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк осваивает новый вид заработка. Она пытается практиковать эротическую живопись и устраивать аукционы для продажи картин.

В Instagram блогер поделилась эротичной фотографией, в которой сделала подпись-объявления. Вероятно, объявление - это шутка, которая в случае положительного отклика и поддержки может стать реальным актом продажи.

Ирина, одета в красные бикини и белый мини-топ на груди, сидит на краю стула, позируя полуобёрнутой к фотообъективу. На фото Морозюк держит кисть, сидя за мольбертом, широко расставив длинные ноги. "Шедевр" живописного "искусства" представляет собой абстракцию, но напоминает изображение женской вагины.

"Картина "Сочный грейпфрут". Стартовая цена 1000$", - написала блогер.

Читатели, кроме комментариев восторга и своего отношения к модели и ее картине, начали поднимать цену лота, подняв ее до $2300.

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"Удачной торговли!", "Сколько стоит с тобой? Цена?", "Сразу 2 сочных грейпфрута на фото", "Просто шедевр", "Ира, ты бомба", "Ух, огонь, мадам!", "Честно смотрела больше не на картину, а на вас, ну и картина тоже неплохая", "И в вас и в картине чувствуется глубокое женское начало", - написали фоловеры звезды.

Автор: instagram.com/irina_moroziuk/ Ирина, одета в красные бикини и белый мини-топ на груди, сидит на краю стула, позируя полуобёрнутой к фотообъективу

Эпатажная жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк задумалась над тем, как сохранить и продолжить страсть в отношениях. В своем Іnstagram-аккаунте блогерша поделилась секси-фотографиями, под одной из которых инициировала опрос своих подписчиков на эту тему. На фото Ирина делает селфи в зеркале в спальне. Звезда сидит полностью обнаженной на кровати, поджав и скрестив колени, прикрывая таким образом интимные части тела.