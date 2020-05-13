Жена футболиста выставила вагину на аукцион. Стартовая цена $1000

 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1071
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 810
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 630
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 4086
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 414
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3132
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4842
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3924
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2709
Фото
Все фото
12
5
27
10
4
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Екатерина Кухар ко Дню матери поделилась фотографиями с детства
Екатерина Кухар ко Дню матери поделилась фотографиями с детства
Видео
Все видео
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 630
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3132
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3924
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 585
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 11:00

Жена футболиста выставила вагину на аукцион. Стартовая цена $1000

  Комментировать

Жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк осваивает новый вид заработка. Она пытается практиковать эротическую живопись и устраивать аукционы для продажи картин.

В Instagram блогер поделилась эротичной фотографией, в которой сделала подпись-объявления. Вероятно, объявление - это шутка, которая в случае положительного отклика и поддержки может стать реальным актом продажи.

Ирина, одета в красные бикини и белый мини-топ на груди, сидит на краю стула, позируя полуобёрнутой к фотообъективу. На фото Морозюк держит кисть, сидя за мольбертом, широко расставив длинные ноги. "Шедевр" живописного "искусства" представляет собой абстракцию, но напоминает изображение женской вагины.

"Картина "Сочный грейпфрут". Стартовая цена 1000$", - написала блогер.

Читатели, кроме комментариев восторга и своего отношения к модели и ее картине, начали поднимать цену лота, подняв ее до $2300.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг

"Удачной торговли!", "Сколько стоит с тобой? Цена?", "Сразу 2 сочных грейпфрута на фото", "Просто шедевр", "Ира, ты бомба", "Ух, огонь, мадам!", "Честно смотрела больше не на картину, а на вас, ну и картина тоже неплохая", "И в вас и в картине чувствуется глубокое женское начало", - написали фоловеры звезды.

Автор: instagram.com/irina_moroziuk/
  Ирина, одета в красные бикини и белый мини-топ на груди, сидит на краю стула, позируя полуобёрнутой к фотообъективу
Ирина, одета в красные бикини и белый мини-топ на груди, сидит на краю стула, позируя полуобёрнутой к фотообъективу

Эпатажная жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк задумалась над тем, как сохранить и продолжить страсть в отношениях. В своем Іnstagram-аккаунте блогерша поделилась секси-фотографиями, под одной из которых инициировала опрос своих подписчиков на эту тему. На фото Ирина делает селфи в зеркале в спальне. Звезда сидит полностью обнаженной на кровати, поджав и скрестив колени, прикрывая таким образом интимные части тела.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена футболиста выставила вагину на аукцион. Стартовая цена $1000». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Арестовали сторонника украинизации

"Формуле-1" исполняется 70 лет

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 20862
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 18479
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 17496
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 14445
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12699
Знаменитости
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
12
 Просмотров: 162
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
5
 2 Просмотров: 4941
Ким Кардашьян обнажила грудь для экзотической фотосессии
Ким Кардашьян обнажила грудь для экзотической фотосессии 1 Просмотров: 1044
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
 Просмотров: 270
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге 4 Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
3
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 40470
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua