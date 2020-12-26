Жена Dzidzio показала упругие ягодицы

Жена популярного украинского артиста Dzidzio певица SLAVIA, настоящее имя которой Ярослава Хома, полетела на отдых и порадовала фанов обольстительными фото.

Исполнительница запостила снимок, где соблазнительно позирует на пляже среди пальм на фоне моря. Она стоит спиной и хвастается упругими ягодицами и длинными ногами.

Фото: instagram.com/slavia_official

"Все дела mañana, наконец tranquila, здесь no pasa nada ... Угадайте, где я?", - написала певица.

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В комментариях сторонники знаменитости предположили, что SLAVIA может отдыхать в Мексике, на Бали или в Доминикане.

Ранее Ярослава Хома путешествовала по Украине и исследовала живописные места. Одна из поездок была в Житомирскую область в урочище Каменное Село. На своей странице в Instagram певица поделилась красивыми фотографиями, где она позировала у гигантских валунов.