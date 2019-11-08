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суббота, 09 ноября 2019 22:45

Жена Джейсона Стейтема поразила элегантным нарядом
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Рози Гантитон-Уайтли прекратила работать с Victoria's Secret в 2010 году
Фото: dailymail.co.uk
Рози Гантитон-Уайтли прекратила работать с Victoria's Secret в 2010 году
Рози Гантитон-Уайтли прекратила работать с Victoria's Secret в 2010 году
Рози Гантитон-Уайтли прекратила работать с Victoria's Secret в 2010 году
Рози Гантитон-Уайтли прекратила работать с Victoria's Secret в 2010 году

Бывший ангел Victoria's Secret 32-летняя Рози Хантигтон-Уайтли порадовала поклонников выходом в элегантном наряде. Папарацци подловили модель на прогулке в Нью-Йорке.

Рози была в фиолетовом платье с чокером. Свой изысканный образ она дополнила открытыми босоножками и бежевой сумочкой.

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Хантитон-Уайтли является женой голливудского актера Джейсона Стейтема, хотя пара официльно не жената. Ему родила сына Джека Оскара в июне 2018-го.

  Рози Гантитон-Уайтли прекратила работать с Victoria's Secret в 2010 году
Рози Гантитон-Уайтли прекратила работать с Victoria's Secret в 2010 году

"После рождения ребенка все ощущается таким особенным и милым. Хочу отдать всю себя своему сыну. Свое состояние могу назвать "блаженным", - в прошлом году рассказала модель о материнстве.

Рози Хантигтон-Уайтли также занимается дизайнерским делом. В 2017-м она снялась в рекламной кампании своей коллекции купальников Rosie For Autograph. Модели созданы в монохромной цветовой палитре черного и синего.

Daily Mail
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09
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