Жена Джейсона Стейтема поразила элегантным нарядом

Бывший ангел Victoria's Secret 32-летняя Рози Хантигтон-Уайтли порадовала поклонников выходом в элегантном наряде. Папарацци подловили модель на прогулке в Нью-Йорке.
Рози была в фиолетовом платье с чокером. Свой изысканный образ она дополнила открытыми босоножками и бежевой сумочкой.
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Хантитон-Уайтли является женой голливудского актера Джейсона Стейтема, хотя пара официльно не жената. Ему родила сына Джека Оскара в июне 2018-го.
"После рождения ребенка все ощущается таким особенным и милым. Хочу отдать всю себя своему сыну. Свое состояние могу назвать "блаженным", - в прошлом году рассказала модель о материнстве.
Рози Хантигтон-Уайтли также занимается дизайнерским делом. В 2017-м она снялась в рекламной кампании своей коллекции купальников Rosie For Autograph. Модели созданы в монохромной цветовой палитре черного и синего.
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