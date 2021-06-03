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четверг, 03 июня 2021 23:46

Жена Дмитрия Ступки показалась без фотошопа и макияжа
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Блогер Полина Логунова порадовала подписчиков смелым контентом
Фото: Instagram.com/polinalogunova
Блогер Полина Логунова порадовала подписчиков смелым контентом
Блогер Полина Логунова порадовала подписчиков смелым контентом
Блогер Полина Логунова порадовала подписчиков смелым контентом

Супруга актера Дмитрия Ступки, блогер и телеведущая Полина Логунова поразила своих поклонников новыми фотографиями. Снимки опубликовала в Instagram.

На одном из фото Логунова показалась без макияжа и фотошопа у себя в ванной

На других фотографиях телеведущая позировала в серебристом вечернем платье с голой спиной. Причем Полина приспустила бретельку наряда, добавив кадрам пикантности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ассия Ахат отмечает 56-летие в бикини

Фитнес-модель и телеведущая 42-летняя Валерия Крук наслаждается отдыхом в Турции и делится впечатлениями с подписчиков в Instagram. Она опубликовала откровенные фото в крошечном бикини, продемонстрировав соблазнительные прелести.

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