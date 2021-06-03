Жена Дмитрия Ступки показалась без фотошопа и макияжа

Фото: Instagram.com/polinalogunova

Супруга актера Дмитрия Ступки, блогер и телеведущая Полина Логунова поразила своих поклонников новыми фотографиями. Снимки опубликовала в Instagram.

На одном из фото Логунова показалась без макияжа и фотошопа у себя в ванной

На других фотографиях телеведущая позировала в серебристом вечернем платье с голой спиной. Причем Полина приспустила бретельку наряда, добавив кадрам пикантности.

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Фитнес-модель и телеведущая 42-летняя Валерия Крук наслаждается отдыхом в Турции и делится впечатлениями с подписчиков в Instagram. Она опубликовала откровенные фото в крошечном бикини, продемонстрировав соблазнительные прелести.