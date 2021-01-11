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понедельник, 11 января 2021 08:58

Жена 55-летнего Виктора Павлика ждет первенца и показала первые "беременные" фото
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Певец 55-летний Виктор Павлик в четвертый раз станет отцом.

Первенца от артиста ждет его 4-я жена Екатерина Репяхова. Радостной новостью она поделилась в Instagram и показала первые "беременные" фото.

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"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", - написала Екатерина.

Певец 55-летний Виктор Павлик с женой Екатериной станут родителями
Фото: instagram.com/repyahovakate
Певец 55-летний Виктор Павлик с женой Екатериной станут родителями
Певец 55-летний Виктор Павлик с женой Екатериной станут родителями

Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, моложе на 28 лет, 29 мая прошлого года. Встречались с 2015-го. Виктор Павлик впервые увидел Екатерину Репяхову, когда ей было 13 лет. Это произошло после его концерта в Трускавце на Львовщине.

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