"Ждала девочку": Осадчая рассказала о выборе имени для сына

Осадчая имеет несколько вариантов, как назвать ребенка. Фото: kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно в третий раз стала матерью, размышляет над именем сына.

Она вместе с мужем с Юрием Горбуновым еще не определились с выбором имени для своего ребенка, об этом телеведущая сообщила в эфире "Сніданок 1+1".

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"У нас все еще есть несколько вариантов. И я не шучу. Это будет точно не на букву "И", потому что имена на "И" в моей голове закончились. Дело в том, что третьей я ждала девочку. А потому, что у нас третий парень, с новым мужским именем мне немного труднее, чем два предыдущих раза. На самом деле, так много хороших мужских имен, у меня есть пять вариантов", - говорит Осадчая.

Кроме этого, ведущая поблагодарила всех от себя и мужа за поздравления и поддержку. На пополнение в семье они ждали чуть позже, поэтому на следующие несколько недель было много планов, но произошло по-другому.

19 августа ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая родила третьего ребенка - сына. Кроме новорожденного, телеведущая еще имеет двух сыновей 18-летнего Илью и 4-летнего Ивана. О рождении третьего ребенка Осадчая и ее муж Юрий Горбунов сообщили в соцсетях. Сторонники супругов поздравили их с рождением ребенка.