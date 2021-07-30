"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников

 
Ексклюзивы
1/5
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 108
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 675
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 972
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 234
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 864
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 693
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 603
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 495
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 189
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
7
5
9
5
5
Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем
Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем
&quot;Надоело вас лечить&quot; - Полякова в мини-бикини разгромила хейтеров
"Надоело вас лечить" - Полякова в мини-бикини разгромила хейтеров
Видео
Все видео
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1548
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1764
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1791
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1314
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 495
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 576
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
пятница, 30 июля 2021 16:03

"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников

  Комментировать
&quot;Завтра у нас большое событие&quot;: Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Поклонники считают, что супруги ожидают пополнения в семье. Фото: kamenskux

Звездные супруги Потап и Настя Каменских удивили фанатов через пост в социальной сети.

"Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое?" - написала Каменских в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад

В кадре Потап и Настя танцуют. На певице топ с анималистическим принтом и белые шорты с завышенной талией.

В комментариях под этим постом много поклонников знаменитостей пишут, что, вероятно, те ждут пополнения в семье.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

23 мая 2020 года Потап и Настя Каменских поженились. Свадьба пары состоялось в одном из роскошных загородных ресторанов под Киевом. Романтические отношения дуэт скрывал шесть лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

Создали Украинскую военную организацию

Украинские военные освободили город на Донбассе

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 16003
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11808
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 7281
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 6732
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6660
Знаменитости
Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
7
 Просмотров: 693
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
5
 Просмотров: 1035
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе Просмотров: 288
Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд: подробности скандала
Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд: подробности скандала Просмотров: 315
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
9
 1 Просмотров: 4842
Больше всего комментируют
15
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Голосов: 43376
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть