"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников

Звездные супруги Потап и Настя Каменских удивили фанатов через пост в социальной сети.
"Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое?" - написала Каменских в Instagram.
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В кадре Потап и Настя танцуют. На певице топ с анималистическим принтом и белые шорты с завышенной талией.
В комментариях под этим постом много поклонников знаменитостей пишут, что, вероятно, те ждут пополнения в семье.
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23 мая 2020 года Потап и Настя Каменских поженились. Свадьба пары состоялось в одном из роскошных загородных ресторанов под Киевом. Романтические отношения дуэт скрывал шесть лет.
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