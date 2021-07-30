"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников

Поклонники считают, что супруги ожидают пополнения в семье. Фото: kamenskux

Звездные супруги Потап и Настя Каменских удивили фанатов через пост в социальной сети.

"Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое?" - написала Каменских в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад

В кадре Потап и Настя танцуют. На певице топ с анималистическим принтом и белые шорты с завышенной талией.

В комментариях под этим постом много поклонников знаменитостей пишут, что, вероятно, те ждут пополнения в семье.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

23 мая 2020 года Потап и Настя Каменских поженились. Свадьба пары состоялось в одном из роскошных загородных ресторанов под Киевом. Романтические отношения дуэт скрывал шесть лет.