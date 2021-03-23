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вторник, 23 марта 2021 08:12

Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
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Американская модель, танцовщица и исполнительница шоу в стиле бурлеск 48-летняя Дита фон Тиз порадовала поклонников эротическими фотографиями.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда сексуально позирует в кружевном белье и чулках. Королева бурлеска засветила соски через тонкую ткань нижнего белья.

Поклонники были поражены откровенным образом и роскошной фигурой артистки.

Фото: instagram.com/ditavonteese

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Ранее Дита фон Тиз опубликовала фото, где позирует в комплекте белого кружевного нижнего белья и черных чулках, лежа на барной стойке и демонстрируя изгибы своей фигуры. Под фото звезда сообщила, что повторила позу героини из фильма "Привет, Долли".

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Дата
23
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