"Заметили её живот?" - MARUV заподозрили в беременности

MARUV заподозрили в беременности. Фото: @maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, которая виступает под сценическим именем MARUV, поделилась неоднозначным фото в Instagram.

На снимке знаменитость одета в силуэтное платье с леопардовым принтом, которое подчеркнуло ее округлившийся животик.

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На голове Корсун черная шляпка. На лице яркий макияж. Две девушки держат живот MARUV руками.

Поклонники певицы засыпали публикацию комментариями.

"Ты беременна?", "такой животик круглый", "крутой костюм, тигрица", "вы заметили её живот?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 29 Июн 2019 в 2:17 PDT

Эпатажная певица Анна Корсун (MARUV) выпустила клип на песню Mon Amour, которую исполнила в дуэте с Mossiman.