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понедельник, 10 февраля 2020 06:28

Закончилась 92 церемония вручения кинопремии "Оскар": все победители
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Как прошла 92 церемония премии "Оскар"
Как прошла 92 церемония премии "Оскар"
Как прошла 92 церемония премии "Оскар"
Как прошла 92 церемония премии "Оскар"
Как прошла 92 церемония премии "Оскар"

В ночь на 10 февраля на 92-й церемонии вручения Американской киноакадемии стали известны обладатели Оскаров 2019 года. Масштабная церемония длилась три с половиной часа.

Лидером по количеству номинаций был психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер" - 11 номинаций, по 10 номинаций было в комедийной драмы "Однажды ... в Голливуде" Квентина Тарантино и исторической драмы "1917" Сэма Мендеса.

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Лауреаты премии Оскар 2020:

Лучший актер второго плана

Брэд Питт, Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Лучший анимационный полнометражный фильм

История игрушек 4 / Toy Story 4

Лучший анимационный короткометражный фильм

Волосатая любовь / Hair Love

Лучший оригинальный сценарий

Паразиты / Parasite

Лучший адаптированный сценарий

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit, Тайко Вайтити

Лучший короткометражный игровой фильм

Соседское окно / The Neighbors "Window

Лучшая работа художника-постановщика

Однажды в ... Голливуде / Once Uppon A Time in Hollywood

Лучший дизайн костюмов

Маленькие женщины / Little Women

Лучший документальный полнометражный фильм

Американская фабрика / American Factory

Лучший документальный короткометражный фильм

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) / Learning a skateboard in the Warzone (If You're a Girl)

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн, Брачная история / Marriage Story

Лучший монтаж звука

Аутсайдеры / Ford vs Ferrari

Лучшее сведение звука

1917/1917

Лучшая операторская работа

1917/1917

Лучший монтаж

Аутсайдеры / Ford vs Ferrari

Лучшие визуальные эффекты

1917/1917

Лучший грим и прически

Сенсация / Bombshell

Лучший фильм на иностранном языке

Паразиты / Parasite

Лучшая музыка к фильму

Джокер / Joker, Гильдур Гуднадоуттир

Лучшая песня

(I'm gonna) Love Me Again, музыка Элтона Джона, слова Берне Топина, Рокетмен / Rocketman

Лучший режиссер

Пон Джун Хо Паразиты / Parasite

Лучший актер

Хоакин Феникс, Джокер / Joker

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер, Джуди / Judy

Лучший фильм

Паразиты / Parasite

Церемония награждения одной из самых престижных кинопремий прошла уже в 92-й раз.

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