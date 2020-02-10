Закончилась 92 церемония вручения кинопремии "Оскар": все победители

В ночь на 10 февраля на 92-й церемонии вручения Американской киноакадемии стали известны обладатели Оскаров 2019 года. Масштабная церемония длилась три с половиной часа.
Лидером по количеству номинаций был психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер" - 11 номинаций, по 10 номинаций было в комедийной драмы "Однажды ... в Голливуде" Квентина Тарантино и исторической драмы "1917" Сэма Мендеса.
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Лауреаты премии Оскар 2020:
Лучший актер второго плана
Брэд Питт, Однажды ... в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood
Лучший анимационный полнометражный фильм
История игрушек 4 / Toy Story 4
Лучший анимационный короткометражный фильм
Волосатая любовь / Hair Love
Лучший оригинальный сценарий
Паразиты / Parasite
Лучший адаптированный сценарий
Кролик Джоджо / Jojo Rabbit, Тайко Вайтити
Лучший короткометражный игровой фильм
Соседское окно / The Neighbors "Window
Лучшая работа художника-постановщика
Однажды в ... Голливуде / Once Uppon A Time in Hollywood
Лучший дизайн костюмов
Маленькие женщины / Little Women
Лучший документальный полнометражный фильм
Американская фабрика / American Factory
Лучший документальный короткометражный фильм
Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) / Learning a skateboard in the Warzone (If You're a Girl)
Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн, Брачная история / Marriage Story
Лучший монтаж звука
Аутсайдеры / Ford vs Ferrari
Лучшее сведение звука
1917/1917
Лучшая операторская работа
1917/1917
Лучший монтаж
Аутсайдеры / Ford vs Ferrari
Лучшие визуальные эффекты
1917/1917
Лучший грим и прически
Сенсация / Bombshell
Лучший фильм на иностранном языке
Паразиты / Parasite
Лучшая музыка к фильму
Джокер / Joker, Гильдур Гуднадоуттир
Лучшая песня
(I'm gonna) Love Me Again, музыка Элтона Джона, слова Берне Топина, Рокетмен / Rocketman
Лучший режиссер
Пон Джун Хо Паразиты / Parasite
Лучший актер
Хоакин Феникс, Джокер / Joker
Лучшая актриса
Рене Зеллвегер, Джуди / Judy
Лучший фильм
Паразиты / Parasite
Церемония награждения одной из самых престижных кинопремий прошла уже в 92-й раз.
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