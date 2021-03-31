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среда, 31 марта 2021 16:30

"Задымил не только себя, но и соседей" - юморист жарил шашлыки на балконе

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&quot;Задымил не только себя, но и соседей&quot; - юморист жарил шашлыки на балконе
Михиенко рассказал, что решил пожарить шашлыки в необычном месте. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Импровизатор Валентин Михиенко поделился поучительной историей. Юморист рассказал, что решил пожарить шашлыки в необычном месте.

"Мой наименее удачный поступок в жизни - это наиболее нелогичная покупка. Приобрел как-то одноразовый мангал. Он имел довольно интересный вид: в металлической упаковке, форме, как судочек для еды, только больше. В наборе вместе с самим мангалом был уголь и специальная палка, чтобы его мешать или поправлять. Жарить шашлык я решил просто на балконе", - отметил участник Improv Live Show за кулисами шоу "Где логика", что показывает "Новый канал".

Когда Михиенко разжег огонь, мангал начал очень дымить.

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"Но это было только начало. Я додумался потушить его. Сбегал за водой, залил все, и от того пошло еще больше дыма, чем было изначально. Более того, в мангале внизу еще есть дырки для продува, так оттуда начала вытекать вода. В конце-концов не только задымил себя и соседей, так еще и залил себе балкон. И это была не просто вода, а вода с углем. Текла себе по балкона такая черная", - добавил он.

Ведущий Александр Педан и актеры Improv Live Show - Роман Мищеряков, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий - поделились воспоминаниями об учебе в университетах. Они вспомнили смешные моменты со студенческих лет.

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