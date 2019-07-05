"Зачем эти понты?" - Катя Осадчая купила автомобиль за 3 миллиона

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет "Светскую жизнь", решила сменить автомобиль.
О покупке женщина рассказала в Instagram.
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Выбор знаменитости упал на Jaguar XJ за 3 млн грн. Ранее Осадчая ездила на кроссовере Porsche.
По словам ведущей, она пока не привыкла сидеть за рулем нового авто.
"Или с годами, или с опытом. Приходит время пересесть на большой седан. Необычно, но комфортно", - подписала публикацию Осадчая.
Читатели ведущей негативно отреагировали на новый автомобиль:
"К чему показывать все это в сети?", "зачем эти понты?", "вокруг серость и нищета, а вы тут со своим авто".
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