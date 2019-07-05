"Зачем эти понты?" - Катя Осадчая купила автомобиль за 3 миллиона

Катя Осадчая похвасталась новым авто. Фото: kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет "Светскую жизнь", решила сменить автомобиль.

О покупке женщина рассказала в Instagram.

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Выбор знаменитости упал на Jaguar XJ за 3 млн грн. Ранее Осадчая ездила на кроссовере Porsche.

По словам ведущей, она пока не привыкла сидеть за рулем нового авто.

"Или с годами, или с опытом. Приходит время пересесть на большой седан. Необычно, но комфортно", - подписала публикацию Осадчая.

Читатели ведущей негативно отреагировали на новый автомобиль:

"К чему показывать все это в сети?", "зачем эти понты?", "вокруг серость и нищета, а вы тут со своим авто".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 5 Июл 2019 в 12:11 PDT

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая украсила обложку июньского номера журнала Cosmopolitan и дала откровенное интервью.