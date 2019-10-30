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среда, 30 октября 2019 15:37

Women of the Year Awards: назвали самых выдающихся женщин 2019-го

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Британский глянцевый журнал Harper`s Bazaar вручил премии Women of the Year Awards во вторник, 29 октября, в Лондоне.

Издание наградило самых выдающихся женщин 2019-го.

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Победительницей в номинации "Женщина года" стала актриса Кейт Бланшетт.

Автор: www.kino-teatr.ru
  Кейт Бланшетт - "Женщина года".
Кейт Бланшетт - "Женщина года".

Награду за фэшн достижения получила дизайнер Алекса Чанг.

Автор: vogue.ua
  Алекса Чанг получила награду за достижения в индустрии моды.
Алекса Чанг получила награду за достижения в индустрии моды.

"Иконой стиля" стала актриса Хелена Бонэм Картер.

Автор: http://www.bolshoyvopros.ru/
  Хелена Бонэм Картер - "Икона стиля".
Хелена Бонэм Картер - "Икона стиля".

Супермодель и "ангел" Victoria`s Secret Роузи Хангтинтон-Уайтли получила награду "Выбор редакции".

Автор: www.popcornnews.ru
  Роузи Хангтинтон-Уайтли - "Выбор редакции".
Роузи Хангтинтон-Уайтли - "Выбор редакции".

27 октября, в Лос-Анджелесе состоялась одиннадцатая церемония вручения премии Governors Awards-2019. Премию Американской академии кинематографических искусств Governors Awards считают репетицией "Оскара" и называют "гуманитарным Оскаром".

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