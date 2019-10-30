Women of the Year Awards: назвали самых выдающихся женщин 2019-го

Британский глянцевый журнал Harper`s Bazaar вручил премии Women of the Year Awards во вторник, 29 октября, в Лондоне.
Издание наградило самых выдающихся женщин 2019-го.
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Победительницей в номинации "Женщина года" стала актриса Кейт Бланшетт.
Награду за фэшн достижения получила дизайнер Алекса Чанг.
"Иконой стиля" стала актриса Хелена Бонэм Картер.
Супермодель и "ангел" Victoria`s Secret Роузи Хангтинтон-Уайтли получила награду "Выбор редакции".
27 октября, в Лос-Анджелесе состоялась одиннадцатая церемония вручения премии Governors Awards-2019. Премию Американской академии кинематографических искусств Governors Awards считают репетицией "Оскара" и называют "гуманитарным Оскаром".
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