Women of the Year Awards: назвали самых выдающихся женщин 2019-го

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27 октября, в Лос-Анджелесе состоялась одиннадцатая церемония вручения премии Governors Awards-2019. Премию Американской академии кинематографических искусств Governors Awards считают репетицией "Оскара" и называют "гуманитарным Оскаром".

Победительницей в номинации "Женщина года" стала актриса Кейт Бланшетт .

Британский глянцевый журнал Harper`s Bazaar вручил премии Women of the Year Awards во вторник, 29 октября, в Лондоне.

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