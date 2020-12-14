"Вышла замуж последней" - Леся Никитюк рассказала о судьбоносных гаданиях

Было еще одно судьбоносное пророчество в жизни семьи Леси Никитюк. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущая Леся Никитюк рассказала, как в ее семье сбывались предсказания

Традиционно в праздник Андрея Первозванного девушки пытались узнать свою судьбу. Его приход на Руси открывал цикл зимних девичьих гаданий, которые продолжались до 19 января. Считалось, что этот зимний период полон мистики. Поэтому девушки пытались выведать имя суженого и день свадьбы. "Новий канал" узнал у ведущей, приходилось ли ей гадать.

"В юности я гадала. Есть рабочее гадание. На ночь ставишь стакан с водой, а сверху кладешь соломинку, как мост. Во сне видишь человека, который переводит тебя через мост. Мне снились люди, с которыми я потом знакомилась вживую", - вспомнила Никитюк.

Было еще одно судьбоносное предсказание в жизни семьи Леси Никитюк.

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"Маме Кэт было лет 16, когда они с подружками гадали на Андрея. По условиям, нужно было испечь пирог и дать его съесть собаке. Все пироги выкладывали перед псом, и чью выпечку он съедал первой, та и должна была выйти замуж раньше остальных. Мама вышла замуж последней из подруг. Собака ее 9-й пирог просто не осилила", – добавила ведущая.

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