Выбрали самых влиятельных звезд 2021-го по версии Time: кто возглавил рейтинг

Журнал Time выбрал британскую артистку 25-летнюю Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года.
Список самых влиятельных звезд опубликован на официальном сайте Time. Исполнительница Кайли Миноуг высказалась о 1-м месте Дуа Липы в рейтинге.
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"Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы", - отметила Миноуг.
27 ноября 2020 года онлайн-концерт Studio 2054 британской певицы Дуа Липы смотрели 5 млн зрителей. Установила мировой рекорд среди трансляций. Больше всего смотрели в Китае - 1,9 млн. Из Индии - более 95 тыс. пользователей. Продали 284 тыс. билетов.
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