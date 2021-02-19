Выбрали самых влиятельных звезд 2021-го по версии Time: кто возглавил рейтинг

Журнал Time выбрал британскую артистку 25-летнюю Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года.

Также певица появилась на обложке глянца. На фотографии знаменитость позировала в шифоновом платье цвета фуксии. Автором съемки стал фотограф Михей Картер.

Автор: instagram.com/dualipa Артистка возглавила рейтинг самых влиятельных звезд 2021-го

Список самых влиятельных звезд опубликован на официальном сайте Time. Исполнительница Кайли Миноуг высказалась о 1-м месте Дуа Липы в рейтинге.

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"Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы", - отметила Миноуг.

27 ноября 2020 года онлайн-концерт Studio 2054 британской певицы Дуа Липы смотрели 5 млн зрителей. Установила мировой рекорд среди трансляций. Больше всего смотрели в Китае - 1,9 млн. Из Индии - более 95 тыс. пользователей. Продали 284 тыс. билетов.