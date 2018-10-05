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пятница, 05 октября 2018 20:05

Вспомнить все: как выглядела полностью обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
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Американская поп-икона Мадонна
Фото: Steven Meisel
Американская поп-икона Мадонна
Американская поп-икона Мадонна
Американская поп-икона Мадонна
Американская поп-икона Мадонна

Американская поп-икона Мадонна в свои 60 лет продолжает активно вести страницу в Instagram. Недавно певица выложила фото, которое резко раскритиковали подписчики.

Вполне себе обычный снимок, однако на фотографии уже трудно узнать когда-то молодую и энергичную звезду.

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"Это Селфи на айфон 3?", "Красота вам больше не принадлежит", "Бедная постарела", "Выглядит очень печально", "Старость разрушает ее лицо, добавляя эти поддельные скулы", "Она была намного лучше раньше", - пишут пользователи.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Gazeta.ua решила напомнить, как выглядела звезда в молодые годы. Фотоподборка составлена ​​из работ Стивена Майзеля.

Он один из самых желанных фотографов модных марок. С 1988 года он снимает все обложки для итальянского Vogue, печатается в большинстве самых известных фэшн журналов.

В 1992 году состоялась фотосессия Мадонны для ее книги "Sex", которая в дальнейшем наделала много шума, и снимки из нее стали для фотографа знаковыми. Фотографию с сигаретой продали за $ 24 тыс.

Мадонна стала лицом рекламной кампании новой весенней коллекции сумок, созданной дизайнером Марком Джейкобсом для Louis Vuitton.

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05
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