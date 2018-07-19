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четверг, 19 июля 2018 12:08

Все будут пахнуть как Ким Кардашьян: звезда бьет рекорды продаж
5

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Одна бутылочка парфюма стоит
Фото: Instagram
Одна бутылочка парфюма стоит
Одна бутылочка парфюма стоит
Одна бутылочка парфюма стоит
Одна бутылочка парфюма стоит

Звезда реалити-шоу 37-летняя Ким Кардашьян во вторник начала продажи своей новой линейки духов KKW Beauty. За 5 минут от начала приема заказов заработала $5 млн.

В линейку входит три аромата - Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Одна бутылочка стоит $45, сообщает TMZ.

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На рекламу знаменитость не потратила ни цента, однако продукт вызвал ажиотаж среди американцев. Для поощрения еще большей аудитории Ким прислала парфюм своим сестрам и звездным друзьям. Подарком похвастались в Instagram Кайли Дженнер и актриса Дрю Бэрримор.

В прошлом году Кардашьян уже имела подобный успех. Ее линия косметики за короткий срок продалась на сумму $14 млн.

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19
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