Впервые за 5 лет: запрещенная в Украине Таисия Повалий даст концерт в Киеве

Таисия Повалий даст концерт в Киеве. Фото: @tpovaliyofficial

Скандальная певица Таисия Повалий сообщила поклонникам о своем юбилейном концерте, который состоится в Киеве.

За последние 5 лет это первый концерт, который артистка проведет в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Друг России и Беларуси" - Таисию Повалий наградили именной звездой

Выступление запланировано на 10 декабря в Национальном "Дворце Украина".

"Дорогие мои, приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве. Это будет очень особенная встреча. Я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что получила", - объявила Повалий в Instagram.

Артистка жаловалась, что ей не дают выступать в Украине, поэтому нашла альтернативу в концертах по территории России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 23 Июл 2019 в 2:09 PDT

Скандальная украинская певица Таисия Повалий прилетела из России в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента. По ее словам, отдала голос за мирную, процветающую Украину.