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понедельник, 10 февраля 2020 15:59

Впервые за 14 лет не с мамой, а с любимой: Леонардо Ди Каприо на Оскаре "застукали" с юной спутницей

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Впервые за 14 лет не с мамой, а с любимой: Леонардо Ди Каприо на Оскаре &quot;застукали&quot; с юной спутницей
Морроне прокомментировала в интервью журналу Los Angeles Times 23-летнюю разницу в возрасте с Ди Каприо Фото: perezhilton.com

45-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо обычно никак не комментирует личную жизнь. Не выставляет её напоказ.

Изредка папарацци удается подстеречь красавца с его многочисленными пассиями. Во время церемонии Оскар-2020 Ди Каприо пришел на красную дорожку не традиционно с мамой, а с любимым впервые за 14 лет. Сопровождала своего звездного кавалера 22-летняя аргентинская модель Камила Морроне, пишет РБК-Украина.

Влюбленная парочка вместе сидела в зале, где объявляли победителей. По красной дорожке Леонардо и Камила шли отдельно. И всячески отказывались позировать вместе по многочисленным просьбам фотографов. Голливудский красавчик решил дозировано выдавать новости о себе.

Таблоиды предположили, что Ди Каприо ясно дает понять - у него с Морроне все серьезно. Леонардо и Камила почти 2 года проверяют отношения на прочность. Сначала многие журналисты были уверены, что у актера это роман с "очередной моделью". Актер убеждает в обратном. Папарацци успели сделать десятки фото пары с их многочисленных свиданий.

Морроне прокомментировала в интервью журналу Los Angeles Times 23-летнюю разницу в возрасте с Ди Каприо.

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"В Голливуде и в мировой истории было немало примеров отношений, когда в пар была разница в возрасте и побольше. Я думаю, что каждый может встречаться с тем, с кем ему хочется. Мне тоже было бы интересно".

5 человек в собственном доме в американском Лос-Анджелесе убили члены секты маньяка Чарльза Мэнсона. Среди жертв - жена польско-французского режиссера Романа Полански - актриса и модель 26-летняя Шэрон Тейт на девятом месяце беременности. Считается, что это преступление в ночь на 9 августа 1969-го положило конец золотой эпохе Голливуда. На фоне этих событий разворачивается действие девятого фильма американского режиссера 56-летнего Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

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