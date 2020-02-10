Впервые на церемонии "Оскара" выступил актер с синдромом Дауна

Зак Готзаген на церемонии "Оскара". Фото: Reuters

Американский актер Зак Готтзаген, который имеет синдромом Дауна, вошел в историю церемонии Оскар.

Такое событие, где человек с синдромом Дауна вручал престижную кинопремию, стало первым в истории Оскара за все 92 года существования.

Вместе с напарником Шайа Лабафом он вышел на сцену кинопремии, чтобы объявить лауреатов категории "Лучший игровой короткометражный фильм". Ими стали создатели фильма "The Neighbors' Window" ("Окно соседей") режиссера Маршалла Карри.

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Церемония награждения премией Оскар-2020 проходит в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе, кинотеатр "Долби".