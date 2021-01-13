"Возбуждался от мыслей, как разрезает женщин на куски". Голливудский актер попал в секс-скандал

Звезду фильма "Назови меня своим именем" и сериала "Агенты U.N.C.L.E." 34-летнего Арми Хаммера обвинили в каннибализме. Голливудский актер попал в жуткий секс-скандал.

Бывшая актера - писательница Джессика Чинчина Энрикес - сказала, что Хаммер психически больной, поэтому его следует отправить на лечение. Другая экс-любимая - модель Пейдж Лоренц - опубликовала сообщение, в котором попросила контакты психолога, намекая, что тоже стала жертвой знаменитости.

"Актер возбуждался от мыслей, как разрезает девушек на кусочки, бреет их налысо, отрубает пальцы на ногах, а затем сохраняет у себя частицы своих рабынь. Он мечтал сломать жертве ребра, довести ее до неистового состояния, а затем сшить все назад, чтобы не потерять ценную рабыню. Хотел, чтобы девушки резали вены, а он пил эту кровь и использовал ее в сексуальных играх. Хаммер вспоминал, как еле остановился, чтобы не разорвать любовницу на кусочки. Женщины выбирались из свиданий в слезах и с синяками по всему телу", - сообщает Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на сообщение жертв актера.

Фото: instagram.com/armiehammer

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Хаммер общался с женщинами в Instagram. В интернете опубликовали скриншоты переписки.

Неизвестная девушка опубликовала в интернете переписку с Хаммером, в которой актер якобы признался в каннибализме. Знаменитость писал, что хочет "выпить кровь" собеседницы и "съесть ее". Хаммер поделился и своими сексуальными фантазиями в стиле БДСМ. Поклонники считают, что эти скриншоты фейковые.