"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене

Сергей Бабкин представил песню "Вона знає". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Музыкант Сергей Бабкин представил композицию "Вона знає". Эту песню он посвятил жене Снежане.

Песня опубликована на официальном YouTube-канале артиста. О премьере сообщил в InstaStories на странице в Instagram.

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Вдохновением для создания необычной обложки альбома стал парикмахерский образ фотографа Джонни Токера и стилиста Таисии Змунчиле. Парик, который надел Бабкин, выполнен из проводов и джеков. Он символизирует связь с Музой.

Музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана откровенно рассказали о сложностях в их браке. Возлюбленная певца поделилась тем, как узнала об изменах мужа и сколько женщин у него было.