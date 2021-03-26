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пятница, 26 марта 2021 15:10

Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу

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Автор: babkin_official
  Сергей Бабкин изменил прическу для новой песни
Сергей Бабкин изменил прическу для новой песни

Украинский музыкант Сергей Бабкин представил новую композицию "Она знает" и сделал "прическу" из множества проводов.

Он показал фото с разноцветными шнурами на голове. Снимок певец опубликовал в Instagram.

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Поклонники в комментариях оценили новое амплуа знаменитости.

"Альтернатива дредам", "Стильная прическа", "Вот это я понимаю стрижка!", "Как фараон", "Мама дорогая! Кардинально!", "Очень круто!" - пишут фанаты.

Украинскому певцу Сергею Бабкину поставили страшный диагноз в конце января. У него редкое заболевание глаз, от которого стремительно ухудшается зрение. Поэтому ему срочно нужна была операция за рубежом. Он улетел в Австрию.

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