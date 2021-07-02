"Волновался, что Стас Боклан будет играть вместе со мной" - Роман Ясиновский поделился, как снимали драму "Пульс"

Актер 38-летний Роман Ясиновский, известный по ролям в сериале "Поймать Кайдаша" и фильме "Киборги. Герои не умирают", принял участие в съемках спортивной драмы "Пульс".

Какие сложности возникали во время съемок и как готовился, рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"Занимаюсь кикбоксингом. А когда меня утвердили, начал еще и бегать. Сначала пробегал несколько километров, затем - 10-12 и за определенное время. Занимался, чтобы понять, что такое бег. Начал смотреть уроки, как правильно бегать на разные дистанции. Тренировался перед съемками несколько месяцев. Могу пробежать 10 километров за около 46 минут: километр за 4 минуты и 40 секунд. Хочу в этом году принять участие в полумарафоне. Занимаюсь не только для отдыха, но и чтобы учиться. Во время бега слушаю лекции или аудио-уроки с YouTube.

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA Роман Ясиновский поделился, как снимали драму "Пульс"

Накануне съемок ходил на беговую арену, где мы снимали. Смотрел, как ведут себя обычные тренеры. Ходил туда в течение трех дней. Затем воплощал некоторые детали их образов в своем персонаже", - поделился он.

В последний съемочный день Ясиновского в фильме "Пульс" надо было сыграть сцену с актером Станиславом Бокланом.

"Имел небольшой монолог, который мне не нравился. Не знал, как его удачно сыграть. Подошел к режиссеру Сергею Чеботаренко и рассказал ему об этом. Ответил: "Давай придумаем вместе. Подумай, как бы ты это сделал". И совместными усилиями режиссер, я и Боклан придумали монолог. Не думал, что он полностью войдет в фильм. Но монолог как раз меняет мнение главного тренера, который в итоге решает тренировать героиню.

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Это мое первое и, надеюсь, не последнее сотрудничество с Бокланом. Волновался, что актер такого высокого уровня играет вместе со мной. Но было все классно. В общем царил командный дух на съемочной площадке. Не было тех, кто не горели этим проектом", - добавил актер.

"Пульс" - украинская полнометражная спортивная драма режиссера Сергея Чеботаренко. Основана на реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, паралимпийской чемпионки 2008 года, пятикратной серебряной и бронзовой призера летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 лет - Оксаны Ботурчук.