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четверг, 15 июля 2021 12:25

"Волновался, что Стас Боклан будет играть вместе со мной" - Роман Ясиновский поделился, как снимали драму "Пульс"

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Актер 38-летний Роман Ясиновский, известный по ролям в сериале "Поймать Кайдаша" и фильме "Киборги. Герои не умирают", принял участие в съемках спортивной драмы "Пульс".

Какие сложности возникали во время съемок и как готовился, рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"Занимаюсь кикбоксингом. А когда меня утвердили, начал еще и бегать. Сначала пробегал несколько километров, затем - 10-12 и за определенное время. Занимался, чтобы понять, что такое бег. Начал смотреть уроки, как правильно бегать на разные дистанции. Тренировался перед съемками несколько месяцев. Могу пробежать 10 километров за около 46 минут: километр за 4 минуты и 40 секунд. Хочу в этом году принять участие в полумарафоне. Занимаюсь не только для отдыха, но и чтобы учиться. Во время бега слушаю лекции или аудио-уроки с YouTube.

Автор: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA
  Роман Ясиновский поделился, как снимали драму "Пульс"
Роман Ясиновский поделился, как снимали драму "Пульс"

Накануне съемок ходил на беговую арену, где мы снимали. Смотрел, как ведут себя обычные тренеры. Ходил туда в течение трех дней. Затем воплощал некоторые детали их образов в своем персонаже", - поделился он.

В последний съемочный день Ясиновского в фильме "Пульс" надо было сыграть сцену с актером Станиславом Бокланом.

"Имел небольшой монолог, который мне не нравился. Не знал, как его удачно сыграть. Подошел к режиссеру Сергею Чеботаренко и рассказал ему об этом. Ответил: "Давай придумаем вместе. Подумай, как бы ты это сделал". И совместными усилиями режиссер, я и Боклан придумали монолог. Не думал, что он полностью войдет в фильм. Но монолог как раз меняет мнение главного тренера, который в итоге решает тренировать героиню.

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Это мое первое и, надеюсь, не последнее сотрудничество с Бокланом. Волновался, что актер такого высокого уровня играет вместе со мной. Но было все классно. В общем царил командный дух на съемочной площадке. Не было тех, кто не горели этим проектом", - добавил актер.

"Пульс" - украинская полнометражная спортивная драма режиссера Сергея Чеботаренко. Основана на реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, паралимпийской чемпионки 2008 года, пятикратной серебряной и бронзовой призера летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 лет - Оксаны Ботурчук.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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15
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