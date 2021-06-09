Войтенко прогуливал уроки, а Саливанчук ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы

В 15-м финальном выпуске первого сезона интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" в борьбу вступили украинские актеры. В составе женской команды играли Анна Саливанчук и Валентина Войтенко, а в составе мужской - Назар Заднепровский и Константин Войтенко. Участники соревновались за главные призы проекта - трофеи "Железная логика". Они разгадывали загадки и ребусы на логику, смекалку, внимательность и скорость мышления в четырех раундах и финале.

За кулисами шоу на "Новом канале" участники поделились интересными фактами из школьной жизни. Саливанчук призналась, что стала законодательницей моды.

"После победы в конкурсе "Мисс Шепетовка" ко мне увеличилось внимание. Как-то я пришла в школу в короткой юбке и заметила, что разорвала капроновые колготки. Не растерялась и с маленькой дырки сделала несколько огромных. Я слышала, как мне вслед кричали: "О , Саливанчук в рваных колготках - значит, это модно". И на следующий день все девушки из младших классов пришли в колготках с дырками", - вспомнила она.

А Войтенко рассказал, что уже в первом классе был смелым и уверенным в себе.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Представьте, я решил прогулять уроки уже в первом классе. Тогда просто вышел из школы и прогуливался по двору. Нет, чтобы пойти домой или в другие места. Мои похождения по школьному двору заметила мать. Дело в том, что она работала педагогом в моей школе. Очень удивилась, что я осмелился пойти с урока в первом классе. Наказание не получил, но был возвращен за парту", - поделился актер.

Перед началом шоу каждая команда придумала себе название. Женщины назвались "Безе без сахара", а мужчины - "Настя". Войтенко и Заднепровский сложили свои имена - Назар и Костя.

Во время первого раунда "Что общего" звездные участники искали, что есть общего у трех разных картинках. Вперед вырвались мужчины, ведь отгадали четыре загадки, а женщины - одну.

Во втором раунде "Третий лишний" победу вновь одержала команда "Настя". Они отгадали пять задач, а их соперники - три. Третий раунд "Плюс-минус" вновь "взяли" мужчины. Игроки ассоциативно сочетали или разъединяли две картинки, чтобы получилось что-то третье. Раунд закончился со счетом 4:1. В четвертом раунде "Угадай меня" женщины "размочили" счет. Они из анимационных роликов отгадывали названия фильмов, мультфильмов и сериалов. Актрисам удалось отгадать четыре кинокартины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евгений Кот рвал штаны во время танцевального выступления

В финальном раунде "Логический пинг-понг" участники решали ребусы на общую тематику. В 15-м выпуске шоу это были мифические существа. Счет финала - 14:8 в пользу команды "Настя". Войтенко и Заднепровский победили в финальном выпуске и получили призы-гири "Железная логика".

В 14-м выпуске шоу "Где логика?" в борьбу вступили спортсмены. В составе женской команды играли гимнастка Анна Ризатдинова и фитнес-тренер Марина Боржемская, а в составе мужской - гимнаст Олег Верняев и боксер Денис Беринчик. Участники боролись за главные призы проекта - гири "Железная логика". Они разгадывали загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Все - на логику, смекалку, внимательность и скорость мышления звездных гостей.