Во вьетнамках и платье Dolce & Gabbana: дочь Клум снялась в стильном фотосете

Дочь немецкой топ-модели Хайди Клум Лени снялась в эффектной фотосессии для американского глянца Elle.

17-летняя модель была в синем коротком платье от Dolce & Gabbana. Из обуви выбрала вьетнамки. Дополнила необычный образ короной. Звездная дочь позировала перед объективом фэшн-фотографа Стефана Армбрустера.

"В Dolce & Gabbana для Elle USA сразу после моего дебюта на шоу в Венеции", – подписала она фото. Перед съемкой модель приняла участие в показе того же бренда, в платье которого и позировала.

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Фото: Стефан Армбрустер для издания Elle USA

Старшая дочь немецкой топ-модели 48-летней Хайди Клум 17-летняя Лени ошеломила сеть позированием топлес. Модель снялась для глянца Rollacoaster. Позировала в черном пиджаке, а голую грудь прикрыла рукой. Большинство пользователей сети разразились яростными комментариями из-за такого контента несовершеннолетней дочери звезды.