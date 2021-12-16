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четверг, 16 декабря 2021 15:57

Во вьетнамках и платье Dolce & Gabbana: дочь Клум снялась в стильном фотосете
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Дочь немецкой топ-модели Хайди Клум Лени снялась в эффектной фотосессии для американского глянца Elle.

17-летняя модель была в синем коротком платье от Dolce & Gabbana. Из обуви выбрала вьетнамки. Дополнила необычный образ короной. Звездная дочь позировала перед объективом фэшн-фотографа Стефана Армбрустера.

"В Dolce & Gabbana для Elle USA сразу после моего дебюта на шоу в Венеции", – подписала она фото. Перед съемкой модель приняла участие в показе того же бренда, в платье которого и позировала.

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Старшая дочь немецкой топ-модели Хайди Клум Лени позировала для журнала
Фото: Стефан Армбрустер для издания Elle USA
Лени Клум предстала перед объективом фэшн-фотографа Стефана Армбрустера
Дочь супермодели снялась сразу после того, как приняла участие в показе коллекции Dolce & Gabbana
Лене несколько лет просила звездную мать разрешение на участие в съемах
Лишь год назад Клум разрешила дочери заниматься моделингом

Старшая дочь немецкой топ-модели 48-летней Хайди Клум 17-летняя Лени ошеломила сеть позированием топлес. Модель снялась для глянца Rollacoaster. Позировала в черном пиджаке, а голую грудь прикрыла рукой. Большинство пользователей сети разразились яростными комментариями из-за такого контента несовершеннолетней дочери звезды.

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