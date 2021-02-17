Внучка Ющенко раскрыла секрет воспитания ее деда

Внучка Виктора Ющенко рассказала, как ее воспитал дедушка. Фото: znaj.ua

Внучка 3-го президента Украины Виктора Ющенко Доменика рассказала, какие качества в ней воспитал дед.

"Я активна, и не люблю сидеть без дела", - говорит Доменика о себе в интервью изданию Jetsetter.

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Дед Виктор учил еще маленькую внучку ставить грандиозные цели и достигать их. Таким образом в человеке воспитывается выдержка и терпение - качества, без которых точно не обойтись в современном мире.

"Если учесть то, что я живу со своим именем и фамилией 20 лет, даже не могу представить, как могло бы быть иначе. Я стараюсь носить свою фамилию достойно", - сказала девушка о влиянии известной фамилии на ее жизнь.

Внучка президента Украины Виктора Ющенко Доменика призналась, что увеличивала губы. 20-летняя родственница президента недавно выступала на "слепых прослушиваниях" вокального шоу.