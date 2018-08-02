Внучка Лобановского засветила прелести на отдыхе

Фото: Instagram

Внучка Валерия Лобановского 19-летняя Ксения поделилась пикантными фотографиями со своего отдыха. Снимки девушка опубликовала в Instagram.

Ксения отдыхает на Кипре. На снимках позирует в откровенном купальнике на фоне роскошного отеля и океана. На одном из фото девушка засветила татуировки на левой руке.

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Автор: Instagram Внучка Лобановского Ксения отдохнула на Кипре

Автор: Instagram Внучка Лобановского Ксения отдохнула на Кипре

Осенью прошлого года за откровенные фотографии в соцсети на Ксению посыпались негативные комментарии от сотен пользователей. Мол, такое поведение не допустимо для внучки легендарного тренера.