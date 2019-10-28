Владимир Остапчук сделал откровенные признания

Один из фаворитов проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко. Фото - instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, который ошарашил новостью о разводе с женой Еленой Войченко, рассказал о своем взгляде на отношения, мужские слабости и поделился личными переживаниями.



В частности, шоумен отметил, что не воспринимает секс по дружбе. И считает, что женщины вкладывают в интим на много больше, чем мужчины.

"Во-первых, я считаю, что мужчины в нашей стране страшно избалованы. Мы избалованы красивыми женщинами, лучшим вниманием, вообще ведем себя похабно. Я не буду говорить от имени всех мужчин, но я действительно считаю, что женщины вкладываются гораздо больше", - заявил Остапчук в откровенном интервью Маше Ефросининой в ее программе "Экзамен".

Он признался, что не страдает от отсутствия женского внимания - часто в личные сообщения в соцсети ему приходят пикантные снимки девушек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара

Владимир рассказала, что долгое время страдал из-за неуверенности в себе. Поэтому для него поддержка в отношениях очень важна.

"Мне нужно внимание и эмоциональная поддержка. Мне нужно говорить:"Вова, ты молодец!", - говорит шоумен.

Остапчук решился на честное признание - работу он ставит на первое место и она забирает львиную долю его времени.

"Я женат на работе. Я очень люблю все, что я делаю, я отдаюсь. Это не значит, что я не нахожу баланс. Это означает, что все, что я делаю на работе и все, что у меня не получается, я очень близко и болезненно воспринимаю", - добавил ведущий.

Один из фаворитов проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко. Остапчук лично принес соответствующее заявление в Подольский районный суд города Киева. Пара вместе 12 лет. Воспитывают детей Эмилию и Эвана-Александра.