Владимир Кличко прокатился на доске Днепром

Автор: Instagram Владимир Кличко завершил спортивную карьеру в августе 2017 года

Боксер Владимир Кличко опубликовал позитивное видео на странице в Instagram. В ролике видно, как спортсмен катается на вейкборде по Днепру.

"Наконец нашел водичку, где можно оседлать волны, а Шеннон Бриггс не будет портить мне удовольствие. Кажется, он оставил меня в покое", - написал Владимир под видео.

Брат мэра Киева таким образом напомнил об истории, которая произошла в 2014 году. Тогда Владимир катался на SUP-доске неподалеку Голливуда. Американский боксер Шеннон Бриггс тогда очень хотел, чтобы украинец признал его чемпионом. Подплыл на моторной лодке и сказал водителю создавать волны вокруг Кличко.

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Владимир предупредил Бриггса, что его шутки с волнами совсем не смешные, однако американца это не остановило. Кличко не удержал равновесие и упал в воду.

Любимая фраза Бриггса - "Let's go Champ", которую и обыграл Владимир в своей подписи.

Недавно экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз обратился к Владимиру Кличко. Британец заявил, что украинец - неудачник и никогда не был хорошим боксером.